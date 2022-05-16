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  4. Julia Fox markete iç çamaşırlarıyla geldi! "Pantolonu elinde kalmış"

Julia Fox markete iç çamaşırlarıyla geldi! "Pantolonu elinde kalmış"

16.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian eski eşi ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in kısa süre aşk yaşadığı Julia Fox market stiliyle sosyal medyayı salladı. İç çamaşırı üstüne denim ceket giyerek markete gelen modelin çantasını görenler "Pantolonu elinde kalmış" dedi.

Julia Fox markete iç çamaşırlarıyla geldi! "Pantolonu elinde kalmış"

Kanye West'in ile yaşadığı kısa süreli aşktan sonra oldukça popüler olan Julia Fox tarzıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Julia Fox son olarak market stiliyle dikkat çekti.

İç çamaşırı üstüne denim ceket giyeren eline denim çanta alan ve ayağına da denim bir bot tercih eden ünlü model tüm dikkatleri üstüne çekti.

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Julia Fox'un bu tarzı konuşulmayacak gibi değildi. Ünlü modelin çantasını görenler "Pantolonu elinde kalmış" yorumlarında bulundu.

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Julia Fox'un görüntülenmeyi ve bakışları umursamayarak alışverişini arabasına yükleyip evinin yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West
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ünlüler herzaman önde olmak istiyorlar 50 yıl sonra tamamen çıplak gezerler

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