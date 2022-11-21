Julia Fox yine yapacağını yaptı! Sokaktan topladığı yapraklarla örtündü! "Lilith cennet bahçesinden kaçtı"

Sadece bir buçuk ay süren ilişkinin ardından Kanye West'ten ayrılan Julia Fox, giydiği kıyafetlerle sık sık gündeme geliyor.
Uncut Gems filmi yıldızı ABD'li yıldız Julia Fox şimdi de düşen ağaç yapraklarından yaptığı elbisesiyle gündeme geldi.
Fox, "2022 Sonbahar Elbisesi" adını verdiği tasarımını sosyal medya hesabından paylaştı.
32 yaşındaki güzel ismin yaptığı dünya kamuoyunda geniş yer bulurken, takipçilerinden gelen yorumlar dikkat çekti.
Bir takipçisinin Lilith'e benzettiği Fox için, "Lilith cennet bahçesinden kaçtı" yorumu yapıldı.