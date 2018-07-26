Julian Nagelsmann, Real Madrid'i neden reddettiğini açıkladı

Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane'ın ayrılışından sonra Real Madrid'den teklif aldığını, ancak bu teklifi geri çevirdiğini doğruladı.

Hoffenheim'ın başındaki son sezonun geçirecek olan Nagelsmann, 2019-20 sezonundan itibaren de RB Leipzig'i çalıştıracak.

ÜLKE DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİM

Nagelsmann, "Real Madrid'den bir teklif aldım. Dünyada Real Madrid'den daha büyük bir kulüp yok. Ama 31 yaşındayım ve ileride başka bir şans daha bulacağım. Ülke değiştirmek istemedim. Eğer teknik direktörlük kariyerim bu düzeyde devam ederse, ileride bu seviyelerde olan bir kulüp çalıştırma fırsatı bulurum. Ayrıca ailevi sebeplerden ötürü de yurtdışına çıkma benim için çok uygun değildi" dedi.

"Günümüz toplumunun en büyük sorunu maksimizasyona olan eğilimi" diyen Nagelsmann, şöyle devam etti:

"Herkes komşusunda olandan daha fazlasını istiyor. Daha büyük araba, daha yüklü banka hesapları, daha büyük ev... Ben böyle olmak istemiyorum." (Goal)

