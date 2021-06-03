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Jülide Ateş Ece Üner'in yerine mi geliyor? Flaş açıklama

03.06.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jülide Ateş'in Show TV'ye döneceğine dair iddialar gündem oldu. Jülide Ateş çıkan iddialara yanıt verdi.

Jülide Ateş Ece Üner'in yerine mi geliyor? Flaş açıklama

Halen dijital medya platformu GAİN'de "40" isimli programı sunan Jülide Ateş'in eski kanalı Show TV'ye döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Jülide Ateş, hakkındaki iddialar üzerine Odatv'nin kendisine yönelttiği sorulara şu sözlerle karşılık verdi:

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“Merhaba, böyle bir konu yok. Dün Aslı Şafak'a konuktum. Birçok eski çalışma arkadaşımla koridorda karşılaştım. Orada bulunmam, böyle bir yoruma yol açmış olabilir ama gerçekliği yok. Teşekkürler.”

Ece Üner'in sunduğu Show TV ana haber koltuğuna 2015 yılında Jülide Ateş getirilmişti. Ateş'in 2018 yılında kanaldan ayrılması üzerine Üner, Show TV ana haberi sunmaya kaldığı yerden devam etmişti.

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Jülide Ateş
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