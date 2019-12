Jumanji: The Next Level’dan mükemmel açılış (ABD Box Office rakamları)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Dwayne Johnson, Jack Black ve Kevin Hart gibi isimlerin başrolde olduğu Jumanji: The Next Level geçtiğimiz haftanın lideri Karlar Ülkesi'ni geride bırakarak zirveye yerleşti.

JUMANJİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan Jumanji: The Next Level, gişedeki ilk haftasında beklentilerin de üzerine çıkarak müthiş bir performans ortaya koymayı başardı. The Next Level, ABD'deki ilk hafta sonunda 60,8 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı.

Frozen II 19.2 milyon dolarla ikinci sıraya gerilerken, Knives Out 9.3 milyon dolarla listenin üçüncü sırasında yerini aldı. Dördüncü sırada gerçek bir hikayeden filme uyarlanan Richard Jewell yer aldı. 5.0 milyon dolar elde eden filmi, 4.4 milyon dolarla Black Christmas takip etti.

Listenin devamı sırasıyla;

Ford v Ferrari 4.1 milyon dolar

Queen & Slim 3.6 milyon dolar

A Beautiful Day in the Neighborhood 3.4 milyon dolar

Dark Waters 2 milyon dolar

21 Bridges 1.2 milyon dolar