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Jumanji: The Next Level’dan mükemmel açılış (ABD Box Office rakamları)

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

ABD Box Office rakamlarına göre gişenin yeni lideri, Jumanji: The Next Level oldu. Dwayne Johnson, Jack Black ve Kevin Hart gibi isimlerin rol aldığı film 60,8 milyon dolarlık gişe geliriyle beklentileri aştı.

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Dwayne Johnson, Jack Black ve Kevin Hart gibi isimlerin başrolde olduğu Jumanji: The Next Level geçtiğimiz haftanın lideri Karlar Ülkesi'ni geride bırakarak zirveye yerleşti.

JUMANJİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan Jumanji: The Next Level, gişedeki ilk haftasında beklentilerin de üzerine çıkarak müthiş bir performans ortaya koymayı başardı. The Next Level, ABD'deki ilk hafta sonunda 60,8 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı.

Frozen II 19.2 milyon dolarla ikinci sıraya gerilerken, Knives Out 9.3 milyon dolarla listenin üçüncü sırasında yerini aldı. Dördüncü sırada gerçek bir hikayeden filme uyarlanan Richard Jewell yer aldı. 5.0 milyon dolar elde eden filmi, 4.4 milyon dolarla Black Christmas takip etti.

Listenin devamı sırasıyla;

  • Ford v Ferrari 4.1 milyon dolar

  • Queen & Slim 3.6 milyon dolar

  • A Beautiful Day in the Neighborhood 3.4 milyon dolar

  • Dark Waters 2 milyon dolar

  • 21 Bridges 1.2 milyon dolar
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ABD box office hafta sonu en çok izlenen filmler

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