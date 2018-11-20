Juraj Kucka 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Juraj Kucka’nın 3 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncumuz Juraj Kucka’nın ülkesi Slovakya’nın deplasmanda oynadığı Çek Cumhuriyeti maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir. Hafta sonu Trabzon’a gelecek olan oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler yapılacak ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.”

