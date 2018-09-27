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Juraj Kucka, alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Kucka şoku yaşanıyor! Trabzonspor'da Slovak oyuncu Kucka'nın alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi.

Juraj Kucka, alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti!

Eylül ayı itibari ile 25-30 milyon TL ödeme yapması beklenen bordo mavililere Slovak oyuncu Juraj Kucka'dan şok bir haber geldi.

61saat'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcu alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bordo-mavili kulübü FIFA’ya şikayet etti. Slovak oyuncunun uzun süredir maaş alamadığı ifade edilirken, yönetimin oyuncu için ödeme planı çıkaracağı öğrenildi.

Bu sezon fazla süre alamadı
Geçen sezon başında Milan'dan 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve ilk 6 haftada takımın değişmez oyuncularından olan Slovak futbolcu, bu sezon ise 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon ilk 6 haftada maçların tamamında ilk 11'de görev yaparak 534 dakika mücadele etmişti.

Slovak oyuncu, bu sezon ise sadece ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçta 71 dakika forma giyen Kucka, daha sonra Demir Grup Sivasspor maçında 37, MKE Ankaragücü maçında 6, Galatasaray maçında da 16 dakika oynadı.

Kucka, ligin son 2 haftasında, Trabzonspor'un 1-0 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor ve 2-1 mağlup olduğu Göztepe maçında ise kadroda olmasına karşın forma giyemedi.

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Trabzonspor juraj kucka fifa

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