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Jurassic World Yıkılmış Krallık filmi konusu ve oyuncuları: Jurassic World Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kimdir?

20.08.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jurassic World Yıkılmış Krallık filmi konusu ve oyuncuları filmin Kanal D yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Aksiyon, macera ve bilimkurgu tarzındaki film, yayınlandığı günden beri büyük ilgi gördü. Peki, Jurassic World Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Jurassic World Yıkılmış Krallık filmi ile ilgili araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan Jurassic World Yıkılmış Krallık filmi saat 20.00'de başlayacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise J.A. Bayona oturuyor. İşte Jurassic World Yıkılmış Krallık filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenler...

JURASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU

Tema parkı ve lüks tatil yeri Jurassic World dinozorlar tarafından yok edileli dört yıl olmuştur. Isla Nublar, hayatta kalan dinozorların ormanlarına sığındığı ve insanlar tarafından terk edilmiş bir yer hâline gelmiştir. Adanın uykuda olan yanardağı harekete geçince, Owen ve Claire adada kalan dinozorların soyunun tükenmesini engellemek için bir kurtarma kampanyası başlatır. Owen, hala ormanın derinliklerinde kayıp olan öncü raptor Blue'yu bulmak ister, Claire ise bu yaratıklara saygı duyduğunu anlamıştır ve misyonunu yerine getirmeye kararlıdır. Adaya vardıkları sırada lavların da harekete geçmesiyle, bu macera tüm gezegeni, prehistorik çağlardan beri görülmemiş ölümcül bir tuzağa sürükler.

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JURASSIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ OYUNCULARI

Bryce Dallas Howard
Chris Pratt
Jeff Goldblum
Daniella Pineda
Justice Smith
Isabella Sermon

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JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yapımı Jurassic World'ün devamı niteliğinde olan Jurrasic World Yıkılmış Krallık 2018 yılında çekilmiştir.

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