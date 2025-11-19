SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor

Jurecka'dan Fenerbahçe maçı öncesi gözdağı! "Puan alacağımıza inanıyoruz"

Çaykur Rizespor’un Çekyalı golcüsü Vaclav Jurecka, bu hafta karşılaşacakları Fenerbahçe maçından puan veya puanlar alabileceklerini söyledi.

Jurecka'dan Fenerbahçe maçı öncesi gözdağı! "Puan alacağımıza inanıyoruz"
Emre Şen

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karadeniz ekibinin Çekyalı golcüsü Vaclav Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak hem geride kalan 12 haftayı hem de Fenerbahçe maçı öncesi takımın durumunu değerlendirdi. Jurecka, takımın bazı karşılaşmalarda daha iyi bir sonuç alabilecek durumda olduğunu dile getirdi.

Golcü oyuncu, "Bence bu dönemde biraz daha fazla puan toplayabilirdik. Bazı maçlara iyi başladık, iyi performanslar sergiledik. Bana göre şu an 4 puan daha fazlasını hak etmiş olabilirdik. Ancak artık önümüzde Fenerbahçe maçı var ve o maçta neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Deneyimli forvet, Türkiye’deki futbol ortamına adapte olma sürecinin sürdüğünü belirterek sakatlığının etkilerini de anlattı. Jurecka, "Türkiye Süper Ligi’ne hala alışma sürecindeyim. Çekya’daki futbol şartları çok farklıydı. İlk sezonumda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama bir sakatlık yaşadım ve yüzde yüzümü sahaya yansıtamadım. Bu sezon daha farklı hissediyorum. Daha fazla boşluk bulabiliyorum. Daha çok gol atabileceğime inanıyorum" dedi.

Hafta sonu oynanacak kritik Fenerbahçe karşılaşması için iddialı konuşan Jurecka, taraftarın desteğine de vurgu yaparak, "Trabzonspor’a karşı burada çok iyi bir performans sergiledik. O gün oyunda üstündük ve kazanacak fırsatlar bulduk. Aynı performansı Fenerbahçe karşısında da gösterebilirsek, puan ya da puanlar alabileceğimize kesinlikle inanıyorum" diye konuştu.
Son olarak taraftarlara seslenen deneyimli oyuncu, "Kim gol atarsa atsın, önemli olan takım olarak kazanmak. Taraftarlarımızın desteğini her maçta sahada hissetmek istiyoruz. Onların mutluluğu için mücadele ediyoruz. Fenerbahçe maçında tribünleri dolduralım, güçlü bir atmosfer oluşturalım ve bu karşılaşmayı birlikte kazanalım" şeklinde konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli Takımımızın savunma oyuncusu play-off turunca istedikleri takımı açıkladı! "Onların gelmesini bekliyoruz"Milli Takımımızın savunma oyuncusu play-off turunca istedikleri takımı açıkladı! "Onların gelmesini bekliyoruz"
Dünya Kupası'ndaki rakibimiz belli oluyor! İşte tüm detaylar...Dünya Kupası'ndaki rakibimiz belli oluyor! İşte tüm detaylar...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe rizespor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.