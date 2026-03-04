Yuvaya dönüş operasyonu: Arda Turan! Madrid’de "El Turco" sesleri yeniden yükseliyor

Eyüpspor ile başladığı teknik direktörlük yolculuğuna Ukrayna devi Shakhtar Donetsk’te şampiyonluk koşusuyla devam eden Arda Turan, Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmeye hazırlanıyor. Arda, Diego Simeone sonrası Atletico Madrid koltuğunun en güçlü adayı haline geldi.

İSPANYOL BASINI "ARDA ETKİSİ"Nİ YAZIYOR

İspanya'nın dev spor kaynakları, Simeone'nin sezon sonu ayrılık sinyalleri üzerine Atletico Madrid DNA'sını bilen isimleri radara aldı. Özellikle Marca ve AS gazetelerinde yer alan analizlere göre, Arda Turan ismi listenin en başında:

Marca: "Simeone'nin varisi bir Türk olabilir mi? Arda Turan, Shakhtar'da oynattığı cesur futbol ve Konferans Ligi’ndeki başarısıyla Metropolitano'nun yeni kahramanı olmaya aday."

AS Gazetesi: "Atletico yönetimi, Simeone’den boşalacak koltuğu kulübün ruhunu bilen birine teslim etmek istiyor. Arda Turan, Filipe Luis ve Gabi ile birlikte final listesinde; ancak Arda’nın teknik adamlık vizyonu onu bir adım öne çıkarıyor."

El Chiringuito (TV): "Taraftarın Arda’ya olan aşkı bitmedi. Madrid sokaklarında 'El Turco' sesleri yeniden yükselebilir. Atletico, o meşhur rekabetçi ruhu Arda ile korumayı hedefliyor."

SHAKHTAR’DA GELEN BAŞARI KAPILARI AÇTI

Arda Turan’ın bu kadar ciddi bir aday haline gelmesinin temelinde Shakhtar Donetsk performansı yatıyor. Ukrayna Ligi’nde en yakın rakibine 9 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan genç teknik adam, aynı zamanda takımını UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna taşıdı. Bu taktiksel başarı, İspanyol yöneticilerin "Soyunma odası hakimiyeti ve karakteri tam bize göre" yorumlarını yapmasını sağladı.

SIMEONE İÇİN INTER İDDİALARI!

İspanya merkezli ünlü spor programı El Chiringuito’nun ortaya attığı iddiaya göre; Diego Simeone, 2011'den bu yana sürdürdüğü Atletico Madrid kariyerini bu yaz sonlandırmaya karar verdi. Haberde, Arjantinli çalıştırıcının futbolculuk döneminde (1997-1999) formasını giydiği Inter ile gelecek sezon için her konuda el sıkıştığı öne sürüldü. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, Atletico sportif direktörü Mateu Alemany ile arasının açıldığı söylentileri, Simeone'nin "yeni bir meydan okuma" arayışında olduğu iddialarını güçlendiriyor.