Yuvaya dönüş operasyonu: Arda Turan! Madrid’de "El Turco" sesleri yeniden yükseliyor

Eyüpspor'un ardından Shakhtar Donetsk'te sergilediği taktiksel zekayla Avrupa futbolunu kendine hayran bırakan Arda Turan, kariyerinin en büyük imzasını atmaya hazırlanıyor. Shakhtar Donetsk’in başında ligde fırtına gibi esen Arda Turan, sadece yerel ligde değil, Avrupa arenasında da adından söz ettiriyor. Takımını UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna taşıyan genç teknik adam için Atletico Madrid'in ciddi bir ilgi gösterdiği belirtildi.

Burak Kavuncu

Eyüpspor ile başladığı teknik direktörlük yolculuğuna Ukrayna devi Shakhtar Donetsk’te şampiyonluk koşusuyla devam eden Arda Turan, Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmeye hazırlanıyor. Arda, Diego Simeone sonrası Atletico Madrid koltuğunun en güçlü adayı haline geldi.

İSPANYOL BASINI "ARDA ETKİSİ"Nİ YAZIYOR

Yuvaya dönüş operasyonu: Arda Turan! Madrid’de "El Turco" sesleri yeniden yükseliyor 1

İspanya'nın dev spor kaynakları, Simeone'nin sezon sonu ayrılık sinyalleri üzerine Atletico Madrid DNA'sını bilen isimleri radara aldı. Özellikle Marca ve AS gazetelerinde yer alan analizlere göre, Arda Turan ismi listenin en başında:

Marca: "Simeone'nin varisi bir Türk olabilir mi? Arda Turan, Shakhtar'da oynattığı cesur futbol ve Konferans Ligi’ndeki başarısıyla Metropolitano'nun yeni kahramanı olmaya aday."

Yuvaya dönüş operasyonu: Arda Turan! Madrid’de "El Turco" sesleri yeniden yükseliyor 2

AS Gazetesi: "Atletico yönetimi, Simeone’den boşalacak koltuğu kulübün ruhunu bilen birine teslim etmek istiyor. Arda Turan, Filipe Luis ve Gabi ile birlikte final listesinde; ancak Arda’nın teknik adamlık vizyonu onu bir adım öne çıkarıyor."

El Chiringuito (TV): "Taraftarın Arda’ya olan aşkı bitmedi. Madrid sokaklarında 'El Turco' sesleri yeniden yükselebilir. Atletico, o meşhur rekabetçi ruhu Arda ile korumayı hedefliyor."

SHAKHTAR’DA GELEN BAŞARI KAPILARI AÇTI

Yuvaya dönüş operasyonu: Arda Turan! Madrid’de "El Turco" sesleri yeniden yükseliyor 3

Arda Turan’ın bu kadar ciddi bir aday haline gelmesinin temelinde Shakhtar Donetsk performansı yatıyor. Ukrayna Ligi’nde en yakın rakibine 9 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan genç teknik adam, aynı zamanda takımını UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna taşıdı. Bu taktiksel başarı, İspanyol yöneticilerin "Soyunma odası hakimiyeti ve karakteri tam bize göre" yorumlarını yapmasını sağladı.

SIMEONE İÇİN INTER İDDİALARI!

Yuvaya dönüş operasyonu: Arda Turan! Madrid’de "El Turco" sesleri yeniden yükseliyor 4

İspanya merkezli ünlü spor programı El Chiringuito’nun ortaya attığı iddiaya göre; Diego Simeone, 2011'den bu yana sürdürdüğü Atletico Madrid kariyerini bu yaz sonlandırmaya karar verdi. Haberde, Arjantinli çalıştırıcının futbolculuk döneminde (1997-1999) formasını giydiği Inter ile gelecek sezon için her konuda el sıkıştığı öne sürüldü. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, Atletico sportif direktörü Mateu Alemany ile arasının açıldığı söylentileri, Simeone'nin "yeni bir meydan okuma" arayışında olduğu iddialarını güçlendiriyor.

