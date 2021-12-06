Jürgen Klopp'a sert sözler! "Kendini ne sanıyor?"

Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un yakın zamanda sarf ettiği cümle başına iş açtı.

Yaklaşan Afrika Uluslar Kupası'nın tartışmaları sürerken birçok kulüp turnuva esnasında futbolcularından mahrum kalacak. 9 Ocak - 6 Şubat tarihlerinde oynanacak turnuva için Liverpool da önemli yıldızlarını bu süreçte değerlendiremeyecek.

Jürgen Klopp bir demecinde bu sorundan bahsederken Afrika Uluslar Kupası için 'küçük turnuva' sözlerini kullanmıştı. Klopp'un bu sözü tepki çekerken bir gazeteci, Klopp'a özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

Jürgen Klopp'a Afrika Uluslar Kupası hakkındaki yorumu için bu kez bir meslektaşından sert açıklamalar geldi.

"KLOPP'A SAYGI DUYMUYORUM"

Senegal Milli Takımı'nı çalıştıran Aliou Cisse, Jürgen Klopp'un Afrika Uluslar Kupası hakkındaki sözlerini sert bir dille eleştirirken Alman teknik direktörün bugüne kadar elde ettiklerini Afrikalı futbolcularla başardığını söyledi.

"Kendini ne sanıyor? Senegal'i çalıştırıyorum ve oyuncularım Liverpool'da Klopp için oynuyor. Liverpool'a saygı duyuyorum, Afrika'daki futbol olaylarını baltalayan Klopp'a değil"

"Bugünkü konumuna Afrikalı futbolcular sayesinde geldi. Salah, Mane ve Matip gibi oyuncularla oynayana kadar her finalini kaybetti. İlk Avrupa kupasını bu futbolcularla kazandı"

"KLOPP: ÖYLE DEMEK İSTEMEDİM"

Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandıkları Porto maçının ardından bir Afrikalı gazeteciyle bu konu hakkında tartışan Jürgen Klopp ise yanlış anlaşıldığını dile getirmişti.

"Hadi ama... Öyle demek istemedim. Afrika Uluslar Kupası'ndan ya da Afrika kıtasından 'küçük' diye bahsetmek aklımın ucundan geçmedi"

"Mart ayına kadar milli ara yok, Ocak ayında ufak bir turnuva var dedim. Küçük bir turnuva olduğunu kastetmedim. Beni yanlış anlamak istiyorsan bunu yapmaya devam edebilirsin"



