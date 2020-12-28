SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Jürgen Klopp: Bu maç, 20 yıl konuşulacak bir maç değil

Jürgen Klopp: Bu maç, 20 yıl konuşulacak bir maç değil

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.12.2020 07:42 | Son Güncelleme

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, West Bromwich maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Jürgen Klopp: Bu maç, 20 yıl konuşulacak bir maç değil

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu ve kazanmayı hak etmediklerini söyledi.

Hücumda etkili olmayı başaramadıklarını söyleyen Jürgen Klopp, "Kimse rakibinin, West Bromwich'in yaptığı gibi 6-4-0 oynamasını beklemez. İlk yarıda iyiydik ancak 2. yarıda gerekenleri yapamadık. Kontra ataklar ve çok fazla korner buldular. Bu bizim hatamız." dedi.

West Bromwich'in gerektiği gibi oynadığını söyleyen Alman hoca, "Defansta 10 kişiyle karşılaştığında problem yaşarsın. Açıkçası, West Bromwich gerekeni yaptı. Şanslar yaratma konusunda sorun yaşadık. Biz daha iyi oynamalıydık" ifadelerimi kullandı.

Bu maçın kısa sürede unutulacağını belirten Klopp, "Bu maç, önümüzdeki 20 yıl boyunca konuşulacak bir maç değil. Oynamak zorundaydık, oynadık ve kendi oyunumuzu gösteremedik" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk tam gaz!Aşk tam gaz!
İlkay attı, Manchester City kazandıİlkay attı, Manchester City kazandı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler
Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler
80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti
80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti
Şike mi yapıldı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!
Şike mi yapıldı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Kadıköy'de gergin anlar! Caner Erkin...
Kadıköy'de gergin anlar! Caner Erkin...
SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu
SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tottenham eriyor! Bir kayıp daha...
Tottenham eriyor! Bir kayıp daha...
Jürgen Klopp: Bu maç, 20 yıl konuşulacak bir maç değil
Bu maç, 20 yıl konuşulacak bir maç değil
ÖZET | Manchester City - Newcastle United maç sonucu: 2-0
İlkay attı, Manchester City kazandı
ÖZET | Arsenal 3-1 Chelsea
Arsenal durdu durdu, Chelsea'ye patladı
Klopp: Ayrılmak isteyeni zorla tutamayız
Klopp'tan Salah için ayrılık açıklaması!
Mikel Arteta, ligde kalma hesapları yapıyor
Arteta ligde kalmak hesapları yapıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.