Jürgen Klopp: Bu maç, 20 yıl konuşulacak bir maç değil

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu ve kazanmayı hak etmediklerini söyledi.

Hücumda etkili olmayı başaramadıklarını söyleyen Jürgen Klopp, "Kimse rakibinin, West Bromwich'in yaptığı gibi 6-4-0 oynamasını beklemez. İlk yarıda iyiydik ancak 2. yarıda gerekenleri yapamadık. Kontra ataklar ve çok fazla korner buldular. Bu bizim hatamız." dedi.

West Bromwich'in gerektiği gibi oynadığını söyleyen Alman hoca, "Defansta 10 kişiyle karşılaştığında problem yaşarsın. Açıkçası, West Bromwich gerekeni yaptı. Şanslar yaratma konusunda sorun yaşadık. Biz daha iyi oynamalıydık" ifadelerimi kullandı.

Bu maçın kısa sürede unutulacağını belirten Klopp, "Bu maç, önümüzdeki 20 yıl boyunca konuşulacak bir maç değil. Oynamak zorundaydık, oynadık ve kendi oyunumuzu gösteremedik" diye konuştu.

