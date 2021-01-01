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Jürgen Klopp: "Oynamaya devam etmeliyiz"

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.01.2021 22:41 | Son Güncelleme

Liverpool teknik direktörü Klopp, Premier Lig'de tartışma konusu olan koronavirüs vakaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Jürgen Klopp: "Oynamaya devam etmeliyiz"

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Premier Lig'deki koroanavirüs vakası sayısındaki artış üzerine açıklamalarda bulundu.

Alman teknik direktör, artışa rağmen oynamaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

"BENCE DEVAM EDEBİLİRİZ"

Deneyimli teknik direktör açıklamasında; "Doktor değilim ama ligin devam etmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Kış aylarında ikinci bir dalganın gelebileceğini biliyorduk. Bunun üstüne de noel geldi, bu yüzden sayının artması anlaşılabilir. Bence devam edebiliriz ama uzmanların gelecek haftalarda vereceği her karara saygılıyım." dedi.

Jürgen Klopp sözlerinin devamında; "2020'de yaşananlar yeni bir deneyim oldu. Halen bu sorunun içindeyiz. Şampiyon olmamız dışında 2020'ye dair hatırlanacak güzel bir şey yok." dedi.

Üst üste çıkan vaka sayıları sonrası Premier Lig'de 3 maç hakkında erteleme kararı alınmıştı.

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