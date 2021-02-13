Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak yorumu

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Leicester City'e karşı 5 dakikada yedikleri 3 golle 3-1 mağlup olmalarını değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Klopp, "Maçın büyük çoğunluğundan iyiydik. Gerçekten iyi maç çıkarıyorduk. Leicester gibi bir takımı bu şekilde domine etmek kolay değildir ama bunu başardık. Bu maç çok ilginç geçtik. Harika bir gol attık. Garip bir gol yedik. Bence yediğimiz ilk gol ofsayttı." ifadelerini kullandı.

"VAR, İLK GOLDE HATA YAPTI"

Alman menajer, "Yediğimiz 2. golün maça etkisi çok büyüktü. Daha farklı reaksiyon vermeliydik. 3. golü ise çok kolay yedik. Orada maç artık bitti." dedi.

"Biz artık maçları kazanmaya bakacağız." diyerek sözlerini sürdüren Klopp, "Bugün gerçekten iyiydik aslında. Bu hataları ve iletişim sıkıntılarını aşmamız gerekiyor. VAR, yediğimiz ilk golde hata yaptı ama buna yapacak bir şeyimiz yok. Ancak, kendi hatalarımızı ortadan kaldırmak için çalışacağız." açıklamasını yaptı.

"OZAN KABAK ÇOK İYİ OYUNCU!"

Ozan Kabak'ın performansıyla ilgili gelen soruya Klopp, "Ozan çok iyi bir oyuncu. Onu bu maçtan önce de biliyoruz. Bugün alışık olmadığı bir sistemin içerisinde oynadı. İkinci golde ise; Alison genelde kalesini terk etmeyi ve bu tür pozisyonları sever. Böyle hatalar olabilir. Ancak, genelde sezon öncesinde olur. Salı çok zor bir maçımız var, sonra derbi var. Artık aklım oynayacağımız maçlarda." cevabını verdi.