Jürgen Klopp tarihe geçti, gözyaşlarını tutmadı

30 yıl aranın ardından Premier Lig'de Liverpool'u şampiyon yapan Jürgen Klopp, tarihi başarının ardından gözyaşlarını tutamadı.

İngiltere Premier Lig’in 31. haftası sonunda Liverpool şampiyonluğunu ilan etti. Son iki sezonunun şampiyonu Manchester City’nin önünde 23 puanla lider bulunan Kırmızılar, ligde bitime 7 hafta kala şampiyon olan ilk ve tek takım unvanını da aldı.

1992-1993 sezonunda kurulan Premier Lig’de hiç şampiyon olamayan, ligde ise 30 yıldır zafere hasret olan Liverpool’un bu özlemine son veren Jürgen Kloop, ülkede şampiyon olan ilk Alman teknik direktör oldu.

Klopp, Sky Sports’un canlı yayına bağlanarak duygularını anlattı. Başarılı teknik adam, ''Gerçekten tamamen kendimi kaybetmiş durumdayım. Kenny Dalglish’in bizi nasıl desteklediğini biliyorum, bu şampiyonluk onun için. 30 yıl bekledi, ayrıca Gerrard için, o da çok bekledi'' şeklinde konuştu.



