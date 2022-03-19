Justin Bieber eşi Hailey Bieber’ın sağlık durumuyla ilgili ilk defa konuştu: O çok güçlü bir insan

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyuran Hailey Beiber, sağlık durumuna dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk defa konuştu.

28 yaşındaki şarkıcı Bieber, “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontol edemiyorsunuz” açıklamasında bulundu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirdi.

KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI

Hailey Bieber sosyal medya hesabında rahatsızlığını şu sözlerle açıklamıştı; “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı ederken felç benzeri semptomlar göstermeye başladım ve derhal hastaneye kaldırıldım. Beynimde küçük bir kan pıhtısına rastladılar, bu da kısa bir süreliğine oksijen kaybına neden oldu ama birkaç saat içinde tamamen iyileşmiştim.”



Bieber’ın hastanedeyken tanıdığı herkese mesaj attığı ve eşi Hailey’nin yanından hiç ayrılmadığı belirtiliyor. Hailey ile birlikteliğinin kendisini çok karanlık bir dönemden kurtardığını sık sık belirten Bieber, özellikle bu dönemde eşinin sağlık durumunu her zaman ön planda tutuyor.



