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  4. Justin Bieber ile Hailey Bieber'ın bebeği dünyaya geldi! İlk fotoğraf paylaşıldı

Justin Bieber ile Hailey Bieber'ın bebeği dünyaya geldi! İlk fotoğraf paylaşıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.08.2024 09:39
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile Hailey Bieber heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çiftten Justin Bieber, eşi Hailey Bieber'ın doğum yapmasının ardından bebeğinin ayaklarını paylaşarak güzel haberi duyurdu.

2018 yılında nikâh masasına oturan Justin Bieber ve Hailey Bieber, mayıs ayında bebek beklediklerini müjdelemişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber çiftinin heyecanla beklenen bebekleri doğdu. Hailey Bieber, Los Angeles'ta bir hastanede doğumunu gerçekleştirdi. Çift çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

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İLK FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

30 yaşında ilk kez baba olan Justin Bieber, bebeğinin ilk fotoğrafını da yayınladı. Oğlunun ayaklarını paylaşan ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Justin Bieber ile Hailey Bieber çiftine tebrik mesajları yağdı.

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Justin Bieber hailey bieber
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