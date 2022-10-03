SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus 3 puanı 3 golle aldı!

Juventus 3 puanı 3 golle aldı!

03.10.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürdü. 8. hafta karşılaşmasında Juventus, Bologna ile karşı karşıya geldi. Torino ekibi rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Juventus 3 puanı 3 golle aldı!

Serie A'nın 8. haftasında Juventus sahasında konuk ettiği Bologna'yı 3-0 mağlup etti. Juventus 24. dakikada Kostic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Müsabakanın 59. dakikasında Vlahovic'in fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran Juventus, 62. dakikada Milik'in golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sezonun ilk maçını kazanan Juventus, sonraki 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Spezia'ya üstünlük kurmasının ardından oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Juventus, 3 maçlık kötü gidişi Bologna'yı mağlup ederek durdurdu. Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 13 yaptı ve 7. sıraya yükseldi. Bologna ise ligdeki 4. mağlubiyetini alırken, 6 puanla 17. sırada kaldı.

ATALANTA TEK GOLLE GÜLDÜ

Lige bu sezon iyi başlangıç yapan takımlardan olan Atalanta, konuk ettiği Fiorentina'yı tek golle geçti.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golü, 59. dakikada Ademola Lookman attı. Milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta formasıyla 75. dakikada Rafael Toloi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 20 yaptı ve Napoli ile aynı puanda zirvede yer aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Fiorentina, Serie A'da son 5. maçında 3'üncü yenilgisini aldı. Fiorentina, 9 puanla 11. sırada yer aldı.

Serie A'nın 8. haftasında bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Lazio-Spezia: 4-0
Lecce-Cremonese: 1-1
Sampdoria-Monza: 0-3
Sassuolo-Salernitana: 5-0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalya Merih'i konuşuyor! Eski F.Bahçeli'ye rakipİtalya Merih'i konuşuyor! Eski F.Bahçeli'ye rakip
Adana'da o an! Onyekuru ve Ndiaye...Adana'da o an! Onyekuru ve Ndiaye...
Maç sonu ateş püskürdü! "Havaya girmesinler"Maç sonu ateş püskürdü! "Havaya girmesinler"
Anahtar Kelimeler:
Juventus son dakika spor Bakan ligi spor haberi maçın başakşehi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler

Kan donduran olay! Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler

Nişantaşı'nda genç kadınların kavgası olay oldu!

Nişantaşı'nda genç kadınların kavgası olay oldu!

Öyle bir şey yaptı ki! Maç önü taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Öyle bir şey yaptı ki! Maç önü taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!

Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!

Volkan Demirel, Hatayspor ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı!

Volkan Demirel, Hatayspor ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı!

Taraftar ayaklandı! Crespo'dan olay hareket... "Oyundan atılmalı"

Taraftar ayaklandı! Crespo'dan olay hareket... "Oyundan atılmalı"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.