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Juventus Barzagli ile 1, Chiellini ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İTALYA HABERLERİ  | 29.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Juventus tecrübeli futbolcuları Andrea Barzagli ile 1 yıl, Giorgio Chiellini ile de 2 yıl sözleşme uzattıklarını açıkladı.

Juventus Barzagli ile 1, Chiellini ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Juventus, elindeki futbolcularla da sözleşmelerini uzatıyor. Siyah-beyazlılar, Andrea Barzagli ve Giorgio Chiellini sözleşmesini uzattı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Barzagli'nin sözleşmesinin 1, Chiellini'nin sözleşmesinin de 2 yıl uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada Barzagli'nin 7, Chiellini'nin de 13 yıldır Juventus'ta olduğu ve elde edilen başarılarda büyük paya sahip oldukları vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
juventus Andrea Barzagli Giorgio Chiellini

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