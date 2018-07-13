Juventus bir günde 520 bin Ronaldo forması sattı

Juventus'un 33 yaşında olmasına rağmen Cristiano Ronaldo'ya 117 milyon euro bonservis ve yıllık 30 milyon euro vermesinin bir nedeni var.

İtalyanlar, Cristiano Ronaldo'yu aldıklarında büyük bir müşteri kitlesini de kendilerine çekeceklerini zaten biliyordu.

Real Madrid'in ayrılığı bildirmesinin ardından vakit kaybetmeyen Juventus, Ronaldo formalarını satışa koydu. 24 saatte alınan sonuç ise dikkat çekiciydi.

Bir günde 520 bin Ronaldo forması satıldı. Bunların 20 bini mağazalardan satılırken 500 bini ise online mağazalardan satıldı. (Cnntürk)

