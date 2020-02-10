Juventus'da Douglas Costa 2 hafta yok

Son 15 haftasına girilen Serie A'da Inter ve Lazio ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, ligde Verona'ya 2-1 kaybettikleri maçın 72. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Costa'nın sakatlandığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Brezilyalı milli futbolcunun sol diz ardı kirişinde düşük dereceli lezyon tespit edildi. Costa'nın sağlığına kavuşmasının 15 ila 20 gün süreceği belirtildi.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon sakatlıklar yüzünden takımını 2 ay yalnız bırakmış ve 13 maç kaçırmıştı.
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