Juventus durmuyor, bir Türk daha Torino yolcusu! Transfer resmen açıklandı

Kenan Yıldız ile büyük sükse yapan İtalyan devi Juventus, gözünü bir başka Türk gurbetçiye dikti ve işi bitirdi! Hertha Berlin altyapısında yetişen 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Teoman Gündüz, Siyah-Beyazlılara imzayı attı. Juventus'un "geleceğe yatırım" olarak gördüğü genç yetenek, artık Zebralar için ter dökecek.

Emre Şen

Serie A'nın köklü kulübü Juventus, transfer politikasında rotayı yine genç Türk yeteneklere çevirdi. Kenan Yıldız'ın gösterdiği performansla mest olan Torino ekibi, İtalya'nın Triestina takımından 19 yaşındaki Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

TRİESTİNA'DAN TRANSFER EDİLDİ

Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapabilen Teoman Gündüz, Hertha Berlin altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Sonrasında İtalyan ekibi Triestina'ya transfer olan Teoman'ın performansı büyük kulüpleri iştahlandırmıştı. Juventus, genç oyuncuyu "Next Gen" (Yeni Nesil) projesi kapsamında Teoman'ı kadrosuna dahil etti.

ÖNCE U23 TAKIMINA

Teoman Gündüz'ün ilk etapta Juventus'un Serie C'de mücadele eden U23 takımıyla (Juventus Next Gen) maçlara çıkması ve burada gelişimini sürdürmesi bekleniyor. İtalyan ekibi, Kenan Yıldız örneğinde olduğu gibi Teoman'ı da zamanla A takıma monte etmeyi planlıyor.

