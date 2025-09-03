SPOR

Juventus elden kaçırmak istemiyor! Kenan Yıldız'a şimdiden yeni sözleşme... İşte yeni maaşı

İtalyan devi Juventus'ta harikalar yaratan milli futbolcu Kenan Yıldız için harekete geçen Torino ekibi yıldız isme şimdiden yeni sözleşme önerdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
İtalyan devi Juventus’ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız’la ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport’un haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, 2029’a kadar sözleşmesi bulunan genç yetenekle yeni bir anlaşma imzalayacak.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Juventus, Kenan’ın etkileyici performansı sonrası sözleşmesini 2030’a kadar uzatmayı ve 1 yıl opsiyonel madde eklemeyi planlıyor. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.5 milyon Euro + bonuslar kazanan 10 numaralı oyuncunun maaşı, 3.5 milyon Euro + bonuslara yükseltilecek ve kademeli olarak 4 milyon Euro + bonuslara ulaşacak.

VLAHOVIC’İN ARDINDAN İKİNCİ

Habere göre Kenan, 12 milyon Euro net maaş alan Dusan Vlahovic’in ardından Juventus’un en çok kazanan ikinci oyuncusu olacak.

Anahtar Kelimeler:
transfer Serie A son dakika sözleşme Kenan Yıldız
