Juventus forması giyen Merih Demiral koronavirüs testi açıklaması!

Koronavirüsten en çok zarar gören ülkelerden olan İtalya'da Juventus'ta üç futbolcu Daniele Rugani, Dybala ve Blaise Matuidi'nin virüs testleri pozitif çıkmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada bu üç oyuncu dışında hiçbir futbolcuda koronavirüse rastlanmadığı belirtildi. Dolayısıyla Torino ekibinde forma giyen milli yıldız Merih Demiral'da da virüse rastlanmamış oldu.

MERİH DEMİRAL'DAN AÇIKLAMA

Merih Demiral,"En az ailem kadar benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi, testler de negatif çıktı. Ülkemiz için şu anda en önemli nokta, hep beraber evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak." açıklamasını yaptı ve Türk milletinin yüreğine su serpti.



