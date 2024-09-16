Juventus futbolcusu Alisha Lehmann'dan isyan içeren cümleler! ''Benden 100 kat fazla kazanıyor''

Juventus Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Alisha Lehmann, kadın ve erkek futbolu arasındaki ücret dengesizliğine isyan etti.

La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Alisha Lehmann, kadın futbolu ile erkek futbolu arasındaki maaş eşitsizliği hakkında isyanlarda bulundu. İsviçreli oyuncu, bu konuya tıpkı kendisi gibi futbolcu olan erkek arkadaşı Douglas Luiz üzerinden örnek verdi.

"YÜZ KAT FAZLA KAZANIYOR"

"Douglas Luiz ile aynı işi yapıyorum, aynı kulüpte oynuyorum ama 100 kat daha az para kazanıyorum. Bu adil değil. Bu beni etkileyen bir şey, çünkü ben bir kadınım."

''HİÇ BİR ZAMAN EŞİT OLMAYACAK''

"Bu bana dokunan bir şey çünkü ben bir kadınım. Açıkçası, yürüdüğümüz yolda daha gitmemiz gereken uzun bir mesafe var çünkü hiçbir zaman eşit ücret olmayabilir. Bu yönde bir değişim yaratmak için çok güçlü bir irade gerekecek"

KADIN FUTBOLUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

"Biri bana bu tarz sözlerle gelirse, 'Hiç maç izlemedin mi?' diye sorarım. Muhtemelen hayır çünkü kadın futbolunda bir maç izlediğinizde ne kadar iyi ve tutkulu olduğunu fark ediyorsunuz"

KİŞİSEL HAYATINA DA DEĞİNDİ

"Bir yıldız gibi değil, herkes gibi yaşıyorum. İnsanlar sizi sosyal medyada gördüklerinde farklı bir hayat yaşadığınızı düşünüyorlar ama öyle değil. Normal bir hayat yaşıyorum. Eve geliyorum, yemek yapıyorum, herkes gibi yaşıyorum. İnsanlar sizi sokakta tanıması da elbette güzel bir şey"

NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR?

Alisha Lehmann, yaz transfer döneminde erkek arkadaşı Douglas Luiz ile birlikte Aston Villa'dan Juventus'a transfer olmuştu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Douglas Luiz'in Juventus'tan haftada yaklaşık 100 bin sterlin kazandığı belirtildi. Alisha Lehmann'ın ise İtalyan ekibinden senelik kazancının 200 bin sterlin olduğu öne sürüldü.