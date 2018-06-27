SPOR

Juventus Joao Cancelo'yu 40.4 milyon euroya transfer etti!

İTALYA HABERLERİ  | 27.06.2018 21:23 | Son Güncelleme

Juventus, İspanya'nın Valencia takımından Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Cancelo'yu renklerine bağladı. Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Cancelo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Juventus Joao Cancelo'yu 40.4 milyon euroya transfer etti!

İtalya ekibi Juventus, İspanya'nın Valencia takımından Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Cancelo'yu renklerine bağladı.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Cancelo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Cancelo'nun transferi için Valencia'ya 40,4 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Cancelo, 2015'te Valencia'ya transfer olmuştu. Geçen sezon İtalya'nın Inter takımında kiralık olarak oynayan Portekizli milli futbolcu, 28 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!
Radja Naiggolan Inter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!Radja Naiggolan Inter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
juventus Joao Cancelo

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!

UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!

Nijeryalı Victor Moses'ten Cüneyt Çakır'a eleştiri

Nijeryalı Victor Moses'ten Cüneyt Çakır'a eleştiri

Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!

Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!

Güney Kore 2 - 0 Almanya (Maç özeti)

Güney Kore 2 - 0 Almanya (Maç özeti)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Juventus Joao Cancelo'yu 40.4 milyon euroya transfer etti!

Juventus Joao Cancelo'yu 40.4 milyon euroya transfer etti!

UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!

UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!

Radja Naiggolan Inter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Radja Naiggolan Inter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Roma Javier Pastore ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Roma Javier Pastore ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Efsane kaleci Buffon, Bodrum'da

Efsane kaleci Buffon, Bodrum'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.