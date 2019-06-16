Juventus, Maurizio Sarri'yi açıkladı

İtalyan devi Juventus, Maurizio Sarri'nin teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Geçen sezon Premier Lig ekibi Chelsea'yi çalıştıran Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Geride kalan sezonda Chelsea'yi çalıştıran ve ilk yurt dışı teknik direktörlük deneyimini geçiren Sarri, Londra devinde UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı. 60 yaşındaki deneyimli teknik adam daha önce Napoli, Empoli, Alessandria, Sorrento Calcio, Grosseto, Perugia, Hellas Verona, Avellino, Pescara, Sangiovannese ve Sansovino'yu çalıştırdı.
CHELSEA'DE LAMPARD SESLERİ
Massimiliano Allegri ile kısa süre önce yollarını ayıran Juventus takımı Sarri'ye emanet ederken, Chelsea de İtalyan çalıştırıcının yerine Frank Lampard'ı göreve getirmeyi planlıyor.
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