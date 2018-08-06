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Juventus sadece Cristiano Ronaldo ile forma satış rekoru kırdı

İTALYA HABERLERİ  | 06.08.2018 20:52 | Son Güncelleme

Juventus, bugüne kadar 55 bin Cristiano Ronaldo forması sattı. Geçen sezon toplamında 41 bin forma satan Juventus, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla birlikte kulüp rekoru kırdı.

Juventus sadece Cristiano Ronaldo ile forma satış rekoru kırdı

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalyan taraftarlarında büyük heyecan yarattı.

İtalyan basınının haberine göre Juventus, bugüne kadar 55 bin Cristiano Ronaldo forması sattı. Geçen sezon toplamında 41 bin forma satan Juventus, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla birlikte kulüp rekoru kırdı.

SADECE XXL FORMALAR KALDI
Juventus mağazalarında Cristiano Ronaldo formalarının tükendiği belirtilirken mağazada sadece az sayıda XXL boyutundaki formaların kaldığı kaydedildi.

Cristiano Ronaldo formalarının her 30 saniyede bir satıldığı ve bu satışlardan toplam 6.5 milyon euro kar edildiği iddia edildi. (Sporx)

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cristiano ronaldo juventus

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