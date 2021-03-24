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Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

24.03.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'ta Andrea Pirlo'nun koltuğu sallanırken İtalyan devinin listesinde üç teknik direktör bulunuyor.

Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

Serie A devi Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun koltuğu sallanıyor. La Repubblica'da yer alan habere göre Juventus, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp'un yüksek maliyeti nedeniyle bu isimleri düşünmüyor. Torino ekibinin listesinde 3 İtalyan teknik adam bulunuyor.

Juventus, Andrea Pirlo'nun görevine son verilmesi durumunda Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi ve Luciano Spalletti'den birine takımı emanet edecek. Simone Inzaghi, Lazio'daki performansıyla dikkat çekerken Gian Piero Gasperini ise Atalanta'yı önemli bir rekabetçi takım haline getirdi. 2019'un Mayıs ayında Inter'den ayrılan Spalletti ise şu anda takım çalıştırmıyor.

Andrea Pirlo'nun Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya son 16 turunda elenmişti. Serie A'da ise lider Inter'in 10 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyorlar.

(NTV SPOR)


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İngiltere İtalya Juventus
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