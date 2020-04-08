Juventus’ta forma giyen Douglas Costa, ülkesi Brezilya'da yardım malzemesi dağıttı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Douglas Costa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren ülkesi Brezilya'da yardım malzemesi dağıttı.

Costa, arabasına yüklediği gıda malzemelerinden oluşan paketleri kız arkadaşı ve annesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm bu karışıklığın ortasında başkalarına yardım etme arzusuyla buradayız." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da, koronavirüsten şimdiye kadar 699 kişi hayatını kaybetti.

