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Juventus’ta Merih Demiral şoku!

İTALYA HABERLERİ  | 23.11.2020 14:44 | Son Güncelleme

İtalya Serie A takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral’ın sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Juventus’ta Merih Demiral şoku!

Juventus’ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Merih’in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.

Merih, bu hafta Juventus’un, Cagliari’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo’nun attığı ikinci golün asistini yapmıştı. (İHA)


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