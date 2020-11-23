Juventus’ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Merih’in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.
Merih, bu hafta Juventus’un, Cagliari’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo’nun attığı ikinci golün asistini yapmıştı. (İHA)
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