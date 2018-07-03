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Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro

İTALYA HABERLERİ  | 03.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

Juventus, Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo'ya 4 yıllık sözleşme için 120 milyon euro teklif etti.

Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro

Juventus, Real Madrid'den bu yaz ayrılabileceği iddia edilen Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için harekete geçti.

Başkan Andrea Agnelli, Portekizli yıldızın transferi için girişimleri kendisi yönetiyor. Agnelli'nin Real Madrid ile üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncuyu, farklı bir forma ile yine bu kupayı kazanma motivasyonuyla ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Ronaldo, Real Madrid ile Liverpool'u yenerek kazandıkları Şampiyonlar Ligi finalinin ardından "Bu anın tadını çıkarmalıyız. Real Madrid'de oynamaktan mutluluk duydum. Önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağım." diyerek ayrılık sinyalleri vermişti.

Yıldız oyuncu daha sonra bu açıklamasının zamanlamasının yanlış olduğu belirtmişti. Ronaldo'nun Real Madrid ile yaptığı sözleşmede 1 milyar euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor. Juventus'un bu bedeli ödemek gibi bir düşüncesi yok. Başkan Agnelli, Florentino Perez ile masaya oturarak 100 milyon euro civarında bedelle Real Madrid cephesini ikna etmeye çalışacak. (Goal)

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cristiano ronaldo juventus real madrid

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