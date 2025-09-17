SPOR

Juventus'tan Kenan Yıldız için sürpriz karar! Maaşına öyle bir zam yapılıyor ki...

Juventus'un Türk yıldızı Kenan Karaman için flaş bir gelişme yaşanmak üzere... İtalyan ekibinden 1.5 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız'ın maaşına belirgin bir zam yapılmasına karar verildi.

Emre Şen
Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Juventus, Kenan Yıldız'ı elinde tutabilmek için maaşına belirgin bir zam yapma kararı aldı. Avrupa'dan birçok takımın peşinde olduğu Kenan Yıldız için görüşmelere başlayan İtalyanlar Kenan'ın sözleşmesini de uzatacak.

MAAŞI 6 MİLYON EURO’YA ÇIKIYOR

Juventus'tan mevcutta 1.5 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız'ın maaşı 6 milyon Euro'ya çıkıyor. Böylece Kenan Yıldız, takımın en çok kazanan futbolcularından biri olacak.

SÖZLEŞMESİ DE UZATILIYOR

Siyah-beyazlılar, sadece maaş artışıyla kalmayıp Kenan’ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatacak. Kenan Yıldız ile pazarlıklarda sona gelen İtalyan yetkililer, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

