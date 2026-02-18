Maçın ardından Osimhen'in çılgına döndüğü an... Merak konusu olmuştu! İşte nedeni

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maç sonunda yaşanan olay güne damga vurdu. Golcü oyuncu Victor Osimhen, maçın sonunda Loa Lang ile yaşadığı tartışma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında RAMS Park’ta İtalyan devi Juventus’u 5-2 mağlup etti. Tarihi zafer tüm dünyada ses getirirken, Okan BUruk ve öğrencileri rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı.

VICTOR OSIMHEN GOLLE BULUŞAMADI AMA HER GOLDE BAŞROLDEYDİ

Galatasaray, ligde Eyüpspor karşısında attığı 5 golün ardından Juventus filelerini de 5 kez havalandırdı. Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, tabelayı değiştiremese de yaptığı presler ve kaptı toplarla adeta gollerde başroldeydi.

Üç goldeki payı ve pozisyon üretmedeki etkinliğiyle takımın öne çıkan isimlerinden biri olan Osimhen golle buluşamasa da izleyen herkesi mest etmeyibaşardı.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK YAŞADI

Karşılaşmanın ardından yaşanan kısa süreli bir gerginlik de ekranlara yansıdı. Osimhen'in tavırları ve kızgınlığı sosyal medyada gündem olurken, söz konusu görüntünün nedeni ise merak konusu oldu.

NEDENİ BELLİ OLDU

Yıldız golcünün, bir pozisyonda Noa Lang’ın kendisine pas vermemesi nedeniyle takım arkadaşına tepki gösterdiği öğrenilirken; ikili arasındaki sözlü tartışma sonrası Lemina’nın araya girerek Osimhen'i sakinleştirdiği ekranlara yansıdı.

İkili arasındaki kriz ise tatlıya bağlandı.