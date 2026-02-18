SPOR

Galatasaray maçı sonrası, herkesin konuştuğu olay: "Karımdan boşandım, param yok tüm sorumlu sensin"

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juventus’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşma sosyal medyayı da salladı. İtalyan bir taraftarın, beşinci gol sonrası oğlunun televizyonu kırdığını yazdığı paylaşım ve eklediği fotoğraf kısa sürede viral oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 mağlup ettiği tarihi gece, sadece sahadaki skorla değil sosyal medyada yaşanan ilginç bir olayla da gündem oldu. İtalyan bir taraftarın yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alarak viral hale geldi.

İTALYAN TARAFTAR ÇILDIRDI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul’da ağır bir yenilgi alan Juventus’ta hayal kırıklığı büyük oldu. Mücadelenin ardından İtalyan ekibinin resmi X hesabından yapılan maç sonu paylaşımının altına gelen bir yorum ise dikkat çekti. Bir Juventus taraftarı Galatasaray’ın attığı beşinci golün ardından 10 yaşındaki oğlunun televizyonu kırdığını yazdı.

“OĞLUM TELEVİZYONU PARÇALADI”

İtalyanca yazılan yorumda taraftar, "10 yaşındaki oğlum Emanuele, Galatasaray beşinci golü attığında televizyonu parçaladı ve şimdi senin yüzünden ağlamayı bırakamıyor, çok üzgün ve yeni bir televizyon almak zorundayım ama o karımdan boşandığım için param yok." ifadelerini kullandı. Mesajda kullanılan ifadeler ve çaresizlik vurgusu, sosyal medyada hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE ETKİLEŞİM

Söz konusu yorum kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Bazı kullanıcılar durumu esprili bir şekilde değerlendirirken, bazıları ise yaşananların üzücü olduğunu ifade etti.

