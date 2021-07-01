Juventus'tan Ronaldo açıklaması

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, 2021-2022 sezonu öncesinde yeni sportif direktör Federico Cherubini'yi tanıttı.

Tanıtım töreninde siyah beyazlı kulüple bir sezon daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun siyah-beyazlı takımda devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine yeni Sportif Direktör Cherubini, yıldız oyuncunun takımda kalacağı sinyalini verdi.

Cherubini, "Ne ondan ne de Juventus’tan transfer olmasına yönelik herhangi bir belirti var. Juventus formasıyla son sezonunda 44 maça çıkıp, 36 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tatil dönemi biter bitmez takıma katılacağı için mutluyuz" dedi.

