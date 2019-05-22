Juventus'tan flaş transfer hamlesi

İtalya Serie A'da üst üste 8. şampiyonluğuna ulaşan Juventus, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sky İtalia'nın haberine göre Juventus, Lazio forması giyen Sırp yıldız Sergej Milinkovic-Savic ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana Milinkovic-Savic ile ilgilenen Juventus'un, bu sezon 90 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Lazio'nun 100 milyon euro istediği Milinkovic-Savic için Juventus'un kısa süre içerisinde pazarlıklara başlayacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçilen 24 yaşındaki Sergej Milinkovic-Savic, bu sezon Lazio formasıyla 41 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 asist yaptı.

