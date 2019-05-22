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Juventus'tan flaş transfer hamlesi

İTALYA HABERLERİ  | 22.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Serie A'da şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus, transfer çalışmalarına başladı. Torino ekibinin Lazio forması giyen Sergej Milinkovic-Savic'e teklif yapacağı belirtildi.

Juventus'tan flaş transfer hamlesi

İtalya Serie A'da üst üste 8. şampiyonluğuna ulaşan Juventus, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sky İtalia'nın haberine göre Juventus, Lazio forması giyen Sırp yıldız Sergej Milinkovic-Savic ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana Milinkovic-Savic ile ilgilenen Juventus'un, bu sezon 90 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Lazio'nun 100 milyon euro istediği Milinkovic-Savic için Juventus'un kısa süre içerisinde pazarlıklara başlayacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçilen 24 yaşındaki Sergej Milinkovic-Savic, bu sezon Lazio formasıyla 41 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Sergej Milinkovic-Savic juventus

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