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Juventus'un sezon sonunda Merih Demiral için teklif yapacağı iddia edildi

İTALYA HABERLERİ  | 13.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Devre arasında İtalya'nın Sassuolo takımına transfer olan ve sezon sonunda Juventus'a gideceği konuşulan Merih Demiral için siyah-beyazlılardan flaş bir karar çıktı. Juventus'un Sassuolo'da forma giyen Melih Demiral için sezon sonunda harekete geçeceği belirtildi.

Juventus'un sezon sonunda Merih Demiral için teklif yapacağı iddia edildi

Alanyaspor'dan kış transfer döneminde Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus 21 yaşındaki savunma oyuncusunu takip ediyor ve sezon sonunda Saussolo'ya transfer teklifi yapacak.

Haberde; Juventus'un kış transfer döneminde Merih Demiral'ı takip ettiği ancak transferde Sassuolo'nun hızlı davrandığı belirtildi.

Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Serie A'da toplam 23 maça çıkan Merih Demiral 1 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral juventus Sassuolo

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