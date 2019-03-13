Juventus'un sezon sonunda Merih Demiral için teklif yapacağı iddia edildi

Alanyaspor'dan kış transfer döneminde Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus 21 yaşındaki savunma oyuncusunu takip ediyor ve sezon sonunda Saussolo'ya transfer teklifi yapacak.
Haberde; Juventus'un kış transfer döneminde Merih Demiral'ı takip ettiği ancak transferde Sassuolo'nun hızlı davrandığı belirtildi.
Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Serie A'da toplam 23 maça çıkan Merih Demiral 1 gol attı.
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