Juventus'un sezon sonunda Merih Demiral için teklif yapacağı iddia edildi

Alanyaspor'dan kış transfer döneminde Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus 21 yaşındaki savunma oyuncusunu takip ediyor ve sezon sonunda Saussolo'ya transfer teklifi yapacak.

Haberde; Juventus'un kış transfer döneminde Merih Demiral'ı takip ettiği ancak transferde Sassuolo'nun hızlı davrandığı belirtildi.

Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Serie A'da toplam 23 maça çıkan Merih Demiral 1 gol attı.





