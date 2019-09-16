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Juventus'un tribün lideri gözaltına alındı

İTALYA HABERLERİ  | 16.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

İtalyan emniyeti, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un taraftar grubu liderlerini çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Juventus'un tribün lideri gözaltına alındı

İtalyan basınında çıkan haberlerde, İtalyan emniyetinin özel soruşturma ve operasyon birimi DIGOS'un, Torino Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, Juventus’un taraftar grubu olarak bilinen "Drughi", "Viking", "Nucleo 1985" gibi grupların liderlerini gözaltına aldığı belirtildi.

Söz konusu taraftar gruplarının liderlerinin, Juventus kulübü yetkililerine şantaj yaparak stattan bilet temin etmekten, haraç almaya ve kara para aklamaya yönelik suç örgütü kurmaktan gözaltına alındıkları ifade edildi.

Taraftar gruplarının liderlerinin, Juventus’un stadı Allianz Arena'nın güney kale arkası tribünü başta olmak üzere statta hakimiyet kurma çabasında oldukları ve bu nedenle yöneticilere şantaj yaptıkları aktarıldı.

Söz konusu soruşturma, Juventus’un 2017/2018 sezonu sonunda kulüpten ayrıcalık isteyen bazı taraftar gruplarına yönelik suç duyurusunda bulunmasıyla başlamıştı.

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juventus serie a

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