Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo oldu

Serie A’yı şampiyon olarak tamamlayan Juventus, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Lyon’a elenmesinin ardından Maurizio Sarri’nin görevine son vermişti. Vakit kaybetmeden hoca arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi, eski oyuncuları Andrea Pirlo ile anlaştı. Yönetim 41 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Juventus'tan yapılan açıklamada, "Pirlo'nun bu takıma önderlik edeceğine dair tam bir inancımız vardır. Tecrübesiyle yeteneklerle dolu bu takımı başarılara taşıyacaktır." denildi.

Pirlo, 10 gün önce Juventus U23 teknik direktörlüğü görevine getirilmişti. (İHA)