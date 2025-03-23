Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu

Siyah-beyazlı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Igor Tudor, A takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hoş geldin, Igor! Juventus, Thiago Motta'ya kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çalışma, tutku ve özveri için teşekkür eder." ifadeleri kullanıldı.

Juventus, Thiago Motta yönetiminde Serie A'da önce Atalanta'ya 4-0, bir sonraki lig maçında da Fiorentina'ya 3-0 yenildi. Torino ekibinde alınan kötü sonuçların ardından Motta'nın görevine son verildi.

TÜRKİYE'DE KARABÜK VE GALATASARAY'DA ÇALIŞTI

Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 arasında Juventus'ta yardımcı antrenörlük yapan 46 yaşındaki Hırvat teknik adam Igor Tudor, İtalya'da daha önce Udinese, Verona ve Lazio kulüplerini çalıştırdı.

Türkiye'de Temmuz 2016 ile Şubat 2017 arasında Kardemir Karabükspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör, Şubat 2017'de göreve başladığı Galatasaray'ın başında ise aynı yılın Aralık ayına kadar kaldı.