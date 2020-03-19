SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus'un yıldız futbolcusu Higuain, koronavirüs karantinasından kaçarken yakalandı!

Juventus'un yıldız futbolcusu Higuain, koronavirüs karantinasından kaçarken yakalandı!

İTALYA HABERLERİ  | 19.03.2020 19:09 | Son Güncelleme

Juventus'un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain İtalya'daki karantinadan kaçarken yakalandı.

Juventus'un yıldız futbolcusu Higuain, koronavirüs karantinasından kaçarken yakalandı!

Juventus'un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain İtalya'daki karantinadan kaçarak ülkesi Arjantin'e dönmek isterken Caselle Havalimanı'nda polis tarafından durduruldu. İtalyan kulübüne durumu Havalimanı polis departmanı bildirdi.

Kısa süre sonra yıldız futbolcuya ulaşan Juventus yönetimi kendisine geri gelmesi için çağrıda bulundu. Olay üstünden çok fazla geçmeden evine geri dönen yıldız oyuncuya ceza verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Yıldız futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!Yıldız futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
juventus gonzalo higuain koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Ünlü teknik adamın koronavirüs testi sonucu belli oldu

Ünlü teknik adamın koronavirüs testi sonucu belli oldu

Türkiye'de ligler ertelendi! İşte detaylar...

Türkiye'de ligler ertelendi! İşte detaylar...

Flaş! Falcao veda ediyor

Flaş! Falcao veda ediyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'un yıldız futbolcusu Higuain, koronavirüs karantinasından kaçarken yakalandı!

Juventus'un yıldızı karantinadan kaçarken yakalandı!

Juventuslu futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!

Yıldız futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!

Rugani'den sonra şimdi de sevgilisi koronavirüs kaptı!

Yıldız futbolcudan sonra sevgilisi de koronavriüs kaptı

Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse meydan okudu!

Zlatan Ibrahimovic koronavirüsten korkmadığını açıkladı!

Juventus’ta ikinci koronavirüs vakası: Blaise Matuidi’nin testi pozitif çıktı

Juventus’ta ikinci koronavirüs vakası

Cristiano Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.