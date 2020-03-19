Juventus'un yıldız futbolcusu Higuain, koronavirüs karantinasından kaçarken yakalandı!

Juventus'un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain İtalya'daki karantinadan kaçarak ülkesi Arjantin'e dönmek isterken Caselle Havalimanı'nda polis tarafından durduruldu. İtalyan kulübüne durumu Havalimanı polis departmanı bildirdi.

Kısa süre sonra yıldız futbolcuya ulaşan Juventus yönetimi kendisine geri gelmesi için çağrıda bulundu. Olay üstünden çok fazla geçmeden evine geri dönen yıldız oyuncuya ceza verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

