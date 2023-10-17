SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Juventus'un yıldız oyuncusu Paul Pogba geçici süreyle futboldan 'men' edildi!

Juventus'un yıldız oyuncusu Paul Pogba geçici süreyle futboldan 'men' edildi!

17.10.2023 11:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un orta saha oyuncusu Paul Pogba, doping kullandığı suçlamasıyla geçici süreyle futboldan men edildi. İşte detaylar...

Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi (NADO), söz konusu kararı, 20 Ağustos'ta Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendikleri maçın ardından yapılan testte, Pogba'da yüksek seviyede testosteron tespit edilmesinin ardından alındığını açıkladı.

30 yaşındaki Fransız futbolcu Udinese maçında oynamadı. Ancak Pogba, oyuncular arasında rastgele seçilerek teste tabi tutuldu. Pogba, eğer doping kullanmaktan suçlu bulunursa, iki ile dört yıl arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

KARARI JUVENTUS DUYURDU

paul-pogba-juventus-2023-2324-1693319423-115307

Juventus kulübü de kararı yazılı bir açıklamayla duyurdu. Kulüp, sonraki yasal adımları değerlendirme hakkını saklı tuttuğunu ifade etti. NADO, oyuncunun testinde yasaklı madde olan "non-endojen testosteron metabolitleri" bulduğunu ve dışsal kaynaklı olduğunu, bu nedenle de anti-doping kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.

3 GÜN SÜRESİ VAR

419

Testosteron, sporcuların dayanıklılığını artıran bir hormon. Pogba'nın sonuçlara karşı bir karşı analiz sunmak üzere üç günlük bir süresi var.

4 YILLIK SÖZLEŞME

paul-pogba-juventus-2023-2324-1693319423-115307

Torino ekibi Juventus, 2022'de Manchester United takımından ayrılan Pogba ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Fransız, geçen yıl Katar'da oynanan Dünya Kupası'nı da kaçırdı.

Pogba, bu sezon oynanan Bologna ve Empoli maçlarında oyuna sonradan girdi ve toplamda 51 dakika süre aldı. Geçen sezon, altı Serie A maçında 108 dakika oynadı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taraftar deliye döndü! Icardi'yi geri istiyorlarTaraftar deliye döndü! Icardi'yi geri istiyorlar
Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı!Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı!
Oyundan çıkarken hocası yakasına yapıştı!Oyundan çıkarken hocası yakasına yapıştı!
Anahtar Kelimeler:
Juventus son dakika ust yaşında yıllık maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Gündem yarattı! ! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Gündem yarattı! ! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.