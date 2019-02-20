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Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

İTALYA HABERLERİ  | 20.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

Juventus'un Alman futbolcusu Sami Khedira'nın sağlık kontrollerinde kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklandı. Khedira'nın futbol oynamasının en az 1 ay sakıncalı olacağı iddia edildi.

Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Khedira'nın tıbbi testleri geçemediği için Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le yapılacak maçın kadrosuna alınmadığı duyuruldu.

Juventus daha sonra Khedira'nın durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını da duyurdu. 31 yaşındaki futbolcunun Torino'da tedavisine başlandı.

EN AZ 1 AY YOK
İtalyan basını ise Khedira'nın futbol oynamasının en az 1 ay sakıncalı olacağını iddia etti. Haberlerde Khedira'ya ilaçla tedavi ya da ablasyon uygulanabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
sami khedira juventus

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