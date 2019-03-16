K-Pop şarkıcıları fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı

Bloomberg’in haberine göre, uluslararası bir üne kavuşan Koreli Bing Bang grubunun üyelerinden Seungri, fuhuş yaptırmak şüphesi ile polis tarafından sorgulanıyor. Şarkıcıya karşı yöneltilmiş resmi bir suçlama henüz olmamasına rağmen sanatçının hayranları sarsılmış durumda. Güney Koreli yetkililer ise telefon ve otomotiv sektörleri ile birlikte ülkenin en önemli ihracat gelir kaynaklarından biri haline gelen K-Pop’un küresel imajının zedelenmesinden endişe ediyor.

Skandal, yine Koreli şarkıcı Psy tarafından ‘Gangnam Style’ Şarkısı ile dünyaca ünlü hale getirilen Gangnam kulüplerinden birinde patlak verdi. Polis, Seul’de bir kulüpte fuhuş organize ettiği iddiası üzerine şarkıcı Seungri’yi sorguladı. Ülkenin başbakanı da Gangnam kulüplerinde fuhuş yapıldığı, uyuşturucu satıldığı ve polise rüşvet verildiği iddiaları hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Bir polis toplantısına katılan Başbakan Lee Nak-yeon, “Eğlence dünyasından bir takım insanların ve zengin kişilerin sapkınlıkları şok edici. Polis bunları adaletin karşısına çıkarmak için nereye kadar gidiyorsa soruşturma yapmalı” dedi.