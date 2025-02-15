SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kaan Ayhan'a ödül gibi zam! Maaşı ciddi oranda artırıldı

Kaan Ayhan'a ödül gibi zam! Maaşı ciddi oranda artırıldı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.02.2025 10:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

4-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçında gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin hedefinde olan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan için beklenmedik bir değişiklik yaşandı.

Kaan Ayhan'a ödül gibi zam! Maaşı ciddi oranda artırıldı
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Avrupa Ligi karşılaşmasına birçok eksik oyuncusuyla çıkan Galatasaray'da Torreira'nın da kart cezalı olması nedeniyle orta saha da Kaan Ayhan görev almıştı. Fakat vasat oyunu ve gördüğü kırmızı kartla milli oyuncu eleştirilerin merkezi haline gelmişti.

TEPKİLERİ ALDI ZAMIDA KAPTI

59df20e2c89c4a42b9733aba295306f9

Galatasaray'da yerli futbolcuların genelinde zam konusu gündemdeydi. Kaan Ayhan'ın da bu durumda maaşına ciddi bir artış yapıldı. Tecrübeli oyuncunun son maçtan sonra aldığı bu zam dikkat çekti. Kaan, AZ maçının en çok tepki gösterilen ismi olmuştu.

NEREDEYSE 2 KATINA ÇIKTI

thumbs_b_c_4d758293cfb433a57b92248d0cc54020

Güncel maaşı yıllık 800 bin euro olan Kaan, yapılan zam ile beraber yeni yıllık ücreti 1.5 milyon euro oldu. Milli futbolcunun neredeyse iki katı zam alması ve son haftalardaki performansı yine eleştirilerin odağı haline geldi.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Kaan Ayhan galatasaray AZ Alkmaar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vatandaştan sonra onlar da isyan etti, 700 bin lira topluyorlar

Vatandaştan sonra onlar da isyan etti, 700 bin lira topluyorlar

Öfkeli kadın şoför sanayiye daldı, kimse engel olamadı

Öfkeli kadın şoför sanayiye daldı, kimse engel olamadı

Kaan Ayhan'a ödül gibi zam! Maaşı ciddi oranda artırıldı

Kaan Ayhan'a ödül gibi zam! Maaşı ciddi oranda artırıldı

Cengiz Ünder'e talip çıktı! Anlaşmaları an meselesi

Cengiz Ünder'e talip çıktı! Anlaşmaları an meselesi

Emre Bol büyük konuştu! "Galatasaray, AZ'yi elerse pijamayla çıkarım!"

Emre Bol büyük konuştu! "Galatasaray, AZ'yi elerse pijamayla çıkarım!"

Fenerbahçe maçına atanan hakem sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Fenerbahçe maçına atanan hakem sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.