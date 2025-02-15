Kaan Ayhan'a ödül gibi zam! Maaşı ciddi oranda artırıldı

Avrupa Ligi karşılaşmasına birçok eksik oyuncusuyla çıkan Galatasaray'da Torreira'nın da kart cezalı olması nedeniyle orta saha da Kaan Ayhan görev almıştı. Fakat vasat oyunu ve gördüğü kırmızı kartla milli oyuncu eleştirilerin merkezi haline gelmişti.

TEPKİLERİ ALDI ZAMIDA KAPTI

Galatasaray'da yerli futbolcuların genelinde zam konusu gündemdeydi. Kaan Ayhan'ın da bu durumda maaşına ciddi bir artış yapıldı. Tecrübeli oyuncunun son maçtan sonra aldığı bu zam dikkat çekti. Kaan, AZ maçının en çok tepki gösterilen ismi olmuştu.

NEREDEYSE 2 KATINA ÇIKTI

Güncel maaşı yıllık 800 bin euro olan Kaan, yapılan zam ile beraber yeni yıllık ücreti 1.5 milyon euro oldu. Milli futbolcunun neredeyse iki katı zam alması ve son haftalardaki performansı yine eleştirilerin odağı haline geldi.