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Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a mesaj

19.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın ısrarla transfer etmek istediği Kaan Ayhan, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun yolunu tutmuştu. Verdiği karardan pişmanlık duyan 26 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takıma mesaj gönderdi.

Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a mesaj

Sassuolo'nun son 9 maçının sadece 1 tanesine 11'de başlayan ve 63 dakika oynayan diğer 2 maçta ise 5 dakika forma giyebilen Kaan Ayhan, İtalya'da istenmeyen adam oldu.

Sezon başında Fatih Terim'in talebine rağmen Serie A'nın yolunu tutan milli oyuncu, bu kez Galatasaray'a mesaj gönderdi.

Hatalı bir tercih yaptığını kabul eden 26 yaşındaki savunmacı, "Eğer beni tekrar düşünürseniz Galatasaray'a gelmek isterim" dedi. Terim'in kararına göre Kaan Ayhan için girişimde bulunulacak.

İNDİRİM YAPACAK

EURO 2020'deki stoper rotasyonunda kendisine şans gelme durumu iyice düşen Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Bonservisi için Düsseldorf'a 2.5 milyon euro ödeyen İtalyan ekibi de indirim yapmaya hazır.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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