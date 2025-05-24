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Kaan Ayhan'dan jeneriklik gol! Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonda tarihe geçti

Süper Lig’de geçen hafta Kayserispor galibiyetiyle 25’inci şampiyonluk ve formasına 5’inci yıldızı takmayı garantileyen Galatasaray, sezonun son deplasman maçında Göztepe’yi de mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan'ın attığı gol belki de Galatasaray adına sezonun golüne aday oldu.

Kaan Ayhan'dan jeneriklik gol! Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonda tarihe geçti
Emre Şen
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi. Kaan Ayhan'ın Göztepe filelerine attığı frikik golü izleyenlerin gözünün pasını sildi.

BEKLENMEDİK MESAFEDEN VURUŞ

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Rakip kaleye uzak denebilecek bir mesafede topun başına geçen Kaan Ayhan, kimsenin beklemediği esnada sert ve güzel bir vuruş yaparak kaleciyi mağlup etti. Kaan Ayhan'ın golü sonrası sarı-kırmızılı yedek kulübesi de bir hayli şaşırdı.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ İLK FRİKİK GOLÜ

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Kaan Ayhan'ın attığı bu gol, şampiyon Galatasaray'ın bu sezon attığı ilk ve tek frikik golü olarak tarihe geçti.

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MS
Göztepe Göztepe
0 - 2
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan galatasaray
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