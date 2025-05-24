Kaan Ayhan'dan jeneriklik gol! Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonda tarihe geçti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi. Kaan Ayhan'ın Göztepe filelerine attığı frikik golü izleyenlerin gözünün pasını sildi.

BEKLENMEDİK MESAFEDEN VURUŞ

Rakip kaleye uzak denebilecek bir mesafede topun başına geçen Kaan Ayhan, kimsenin beklemediği esnada sert ve güzel bir vuruş yaparak kaleciyi mağlup etti. Kaan Ayhan'ın golü sonrası sarı-kırmızılı yedek kulübesi de bir hayli şaşırdı.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ İLK FRİKİK GOLÜ

Kaan Ayhan'ın attığı bu gol, şampiyon Galatasaray'ın bu sezon attığı ilk ve tek frikik golü olarak tarihe geçti.