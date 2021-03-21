Kaan Ayhan: Hollanda maçı için sabırsızlanıyoruz

A Milli Takım kadrosunda yer alan Kaan Ayhan ve Mert Müldür, İstanbul'a geldi. İki milli futbolcu, havalimanında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan, Hollanda maçıyla ilgili olarak "Hollanda maçını dört gözle bekliyorduk. Son iki haftada sabırsızlandık. Nihayet gelebildik. Hazırlıklara başlayacağız ve maçı inşallah kazanırız." ifadelerini kullandı.

Mert Müldür ise "İnşallah başarılı bir kamp geçiririz ve bütün maçları kazanırız. Hedefimiz bütün maçları kazanmak." diye konuştu.

