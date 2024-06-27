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  4. Kaan Ayhan'ın gol sonrası sevinci olay oldu! Verdiği fotoğraf akıllara Nuri Şahin-Podolski olayını getirdi

Kaan Ayhan'ın gol sonrası sevinci olay oldu! Verdiği fotoğraf akıllara Nuri Şahin-Podolski olayını getirdi

27.06.2024 16:50
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.06.2024 16:50
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A Milli Takımımız dün Çekya'yı yenerek gruptan ikinci çıkmayı garantiledi. Millilerimizin uzatmalarda attığı gol sonrasında Kaan Ayhan'ın gol sevinci sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan kareler Nuri Şahin-Podolski gerginliğini hatırlattı.

Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesine devam ediyor. Dün akşam Çekya'yı deviren millilerimizin yeni rakibi turnuvanın sürpriz takımı Avusturya oldu.

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UZATMALARDA GELEN GOL VE COŞKU

A Milli Takımımız 10 kişi kalan rakibini uzatmalarda Cenk Tosun'un attığı golle 2-1 devirdi. Bütün futbolcularla beraber Türkiye'nin coşku dolu anlar yaşadığı dakikalarda kameralara Kaan Ayhan'ın sevinci takıldı.

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Golün ardından uzun bir mesafeyi koşarak kateden milli yıldız rakip oyuncunun önünde kayarak gol sevincini tamamladı. Rakip takımın oyuncuları bu sevincin ardından çılgına döndü. Çekya'lı oyuncularla millilerimiz arasında bu sevincin ardından kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Sosyal medyada geniş yer bulan görüntüler akıllara 2015 yılında yaşanan Nuri Şahin-Podolski olayını hatırlattı.

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NURİ ŞAHİN İLE PODOLSKİ ARASINDA NE OLMUŞTU?

15 Ekim 2010'da Köln ile Borussia Dortmund arasında oynanan maçın 90'ıncı dakikasında, karşılaşma 1-1 devam ederken, Lukas Podolski, Dortmund forması giyen Nuri Şahin'e faul yaptı.

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Köln forması giyen Podolski ortamın gerilmesiyle Dortmund'da oynayan Nuri'ye elleriyle 3-0 işareti yaparak Türkiye'nin Almanya'ya 3-0 kaybettiği milli maçı hatırlattı. Bu pozisyonun üzerinden yaklaşık 30 saniye geçtikten sonra Nuri Şahin takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Milli futbolcunun orta sahaya koşup, Lukas Podolski'nin önünde dizlerinin üzerinde kayarak gol sevincini yaşaması 'Nuri Şahin'in Podolski'ye cevabı' olarak kamuoyunda geniş yer buldu.

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Çekya Türkiye Nuri Şahin Lukas Podolski Kaan Ayhan
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